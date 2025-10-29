ЗАРЕЖДАНЕ...
Ангел Кунчев: Към момента в страната главно се разпространява COVID-19
Към момента в страната главно се разпространява COVID-19 – около 35% от всички положителни проби. Около 15% са риновируси. Наборът от респираторни вируси е голям. Заболяемостта към момента е точно като миналата година. Рисковите групи са хората в напреднала възраст и с хронични заболявания, както и малките деца. Това каза главният здравен държавен инспектор Ангел Кунчев в ефира на NOVA NEWS.
Грип
Кунчев обясни, че години наред СЗО препоръчваше 4-валентните ваксини, за да покрият повече възможности за зараза. Но през последните две години един от щамовете не се разпространява, затова ваксините са 4-валентни.
До момента има 3 положителни проби на грип, затова е рано да се каже кой щам ще бъде водещ.
Противогрипните ваксини при децата
Кунчев обясни, че от гледна точка на създаване на имунитет няма значение коя ваксина ще се използва – инжекционна или назална.
Той посочи още, че вносът на назалната ваксина очевидно не е достатъчен.
Кога трябва да се ваксинираме
Имунизация може да се извърши и през декември, но се препоръчва това да се случи през октомври или ноември. Целта - да има три седмици за изграждането на нужния имунитет.
Ефективността на противогрипната ваксина
"Грипната ваксина не е от най-добрите. Тя е с ефективност от 60 до 80%. Но е единственото средство да се противопоставим на вируса. Грипният вирус е много изменчив и затова индустрията догонва тези промени. Това е причината ефективността да не е от най-добрите", обясни още Кунчев".
Противовирусни препарати
"Употребата на противовирусни препарати превантивно може да се използват само, ако сте в рискова група. Защото няма как да знаете кога ще се срещнете с вируса. По-ефективно е да започнем противовирусна терапия в първите 24 часа от контакта. След 48-ия час ефектът намалява", обясни той.
Ваксината срещу варицела
Ваксината срещу варицела трябва да влезе в календара, тъй като особено в големите градове процентът на заразяване с вируса е доста сериозен, смята Кунчев.
Много родители не успяваха да намерят ваксината, търсеха я в чужбина, допълни той.
Кунчев каза, че експертите препоръчват следната схема на имунизация – първата доза да се приложи между 12-ия и 15-ия месец, втората доза – на 4-ата година на детето.
И допълни, че с тази имунизация се предпазваме и от херпес зостер.
