Àíêåòà: Òðÿáâàøå ëè äà çàòâîðÿò öúðêâèòå çà Öâåòíèöà è Âåëèêäåí?

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 13:34 / 11.04.2020Êîìåíòàðè (98)216
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Ïðåç òàçè ñåäìèöà åäíà îò íàé-äèñêóòèðàíèòå òåìè áåøå äàëè òðÿáâà öúðêâèòå äà áúäàò çàòâîðåíè çà Öâåòíèöà è Âåëèêäåí êàòî ïðåâàíòèâíà ìÿðêà â áîðáàòà ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà. ×óõà ñå íàé-ðàçëè÷íè ìîòèâè è "çà", è "ïðîòèâ". Ïðåäè äíè ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ êàçà, ÷å íå ìîæå äà íàðåäè ïîäîáíî íåùî, íî óòî÷íè, ÷å ñàìèÿò òîé òàçè ãîäèíà íÿìà äà îòèäå äî õðàìà, à ùå îòáåëåæè Âúçêðåñåíèåòî Õðèñòîâî âêúùè.

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Ìåæäóâðåìåííî ñòàíà ÿñíî, ÷å ÁÍÒ ùå îñèãóðè è ïðåäîñòàâè áåçâúçìåçäíî ñèãíàë çà èçëú÷âàíå íà ïðàçíè÷íèòå ëèòóðãèè ïî ñëó÷àé ïðåäñòîÿùèòå ãîëåìè öúðêîâíè ïðàçíèöè Öâåòíèöà è Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî (Âåëèêäåí). Òîâà ñòàíà ÿñíî ñëåä ðàçãîâîð ìåæäó åêèïèòå íà ÁÍÒ è Íàöèîíàëíèÿ ùàá âúâ âðúçêà ñ îãðàíè÷åíèÿòà è èçáÿãâàíåòî íà ñòðóïâàíå íà ìíîæåñòâî õîðà ïðåä è â öúðêâèòå è íà îáùåñòâåíèòå ìåñòà.

Õîðàòà ùå ìîãàò äà ïðîñëåäÿò öúðêîâíèòå ñëóæáè íà æèâî ñ äèðåêòíî ïðåäàâàíå â åôèðà íà Áúëãàðñêàòà íàöèîíàëíà òåëåâèçèÿ (ÁÍÒ), à ñèãíàë ùå áúäå îñèãóðåí çà âñè÷êè äðóãè òåëåâèçèîííè äîñòàâ÷èöè, êîèòî ùå ìîãàò äà èçëú÷âàò ïðàçíè÷íèòå áîãîñëóæåíèÿ îò êàòåäðàëàòà "Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè“ è õðàìà "Ñâ. Íåäåëÿ“.

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