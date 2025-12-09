Бюджетът беше поправен отгоре-отгоре и за замазване на очите. Това каза Анна Бодакова – сътрудник по култура и културни политики в Народното събрание в предаванетонас водещ Ася Александрова.Промените в преработения вариант на бюджет според нея са козметични. "Приходната част, която щеше да даде много по-голяма данъчна тежест върху хората, просто е отложена за 2027 г. Разходната част по същество е същата, което е огромен проблем, защото парите пак отиват към "правилните“ общини, разпределени по едни или други канали. Всички са наясно с проблема с фалшивите ТЕЛК-ове, но те отново са останали като гигантски разход в социалната система, въпреки че министърът е дал заявка, че това трябва да се оправи", изброи Бодакова.Поколението Z е толкова политически активно, колкото и останалите възрастови групи, заяви тя. "Управляващото мнозинство е в паника що се отнася до това да разбира младите. Те за пръв път си дават сметка, че има едни хора, които изобщо не ги харесват и са доста. Изведнъж се опитват да комуникират с нас и се получава "развален телефон. Естествено, политиците ще се опитват да яхнат протеста – това се е случвало винаги. В момента виждаме много политически сили, които по един или друг начин се опитват да си присвоят протестите, включително президентската институция", посочи Анна Бодакова.Тя подчерта, че протестът не е само на младите хора и призова всички да се включат в него. "Това трябва да бъде общо усилие. Ние ще продължим да излизаме и да се борим, но не трябва да бъдем само ние. Вярвам, че е наш граждански дълг да се борим и да направим каквото е по силите ни. Дори малката промяна, която ще дойде трудно и няма да се случи отведнъж, ще се случва с години, е по-добре от това да оставим нещата така. Това си струва да отстояваме", заяви Бодакова.