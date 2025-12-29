"Антиспекула": До 72% поскъпване навръх празниците в една от най-големите търговски вериги
На кадри изпратени до организацията, клетниите са заснели цените на стоки преди и след Коледа. На тях си вижда, че маслото например, изведнъж поскъпва с 10 лева, същото се случва и с разтворимото кафе, а лютеницата също вдига цената си 4 лв.
