Антоанета Титянова: Пролетното равноденствие бележи началото на обновление и баланс
По думите ѝ, макар самият ден на равноденствието да няма конкретни народни обичаи у нас, той е тясно свързан с пролетния цикъл от празници, най-вече с Благовещение.
"Тогава според вярванията се завръщат прелетните птици, а хората извършват ритуали за защита от "събуждащите се" зли сили", допълни етнологът.
Титянова обясни, че традиции като носенето на мартеници, прескачането на огън и различни гадания са част от древни практики за пречистване и привличане на благополучие. "Огънят, водата и земята имат ключова роля като символи на новото начало и жизнената енергия", каза още тя.
Етнологът подчерта още, че българските обичаи често съчетават християнски и езически елементи, като за почти всеки църковен празник съществува и съответен народен ритуал. "Именно това съхранено богатство прави българската традиционна култура уникална и жива и до днес", посочи Титянова.
