Седем години Съюзът на българските журналисти се бори да внесе в Народното събрание Закон за защита на журналистите. Това каза Антоанета Титянова – член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, внаЖурналистическата професия е регламентирана в Закона за авторското право и сродните права, но законът не се спазва. В България липсва институция или творческа организация, която да се бори за спазване на законодателството, касаещо медиите, заяви Титянова. "Още по-малко пък етичните норми. От стремежа към свобода на словото журналистите забравихме да се организираме. СЕМ защитава обществените медии по един или друг начин, но журналистите не са само обществени медии. Има толкова много частни, целият периодичен печат – за съжаление тях няма кой да ги защитава“, посочи тя.До 1993 г. е функционирала Агенция за авторското право към Комитета по култура. "Тази организирана структура е имала за цел да съблюдава как се спазват авторските права в печата. Сега на нейно място няма нищо“, добави Титянова.С навлизането на цифровизацията и дигиталните платформи процесът става все по-трудно контролируем, отбеляза Антоанета Титянова.По думите й въпросът за собствеността на медиите в България е един от големите проблеми. Факт е, че повече от 30 години този въпрос е бил неглижиран, отбеляза тя. Освен да бъдат транспонирани в българското законодателство, европейските директиви трябва да бъдат и спазвани.