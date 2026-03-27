Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Антон Кутев от "Прогресивна България" изрази в ефира на bTV резерви относно ефекта от полицейските акции срещу купуването на гласове. Според него проблемът е дълбоко вкоренен в обществените нагласи: "Купуването на избори е феномен, който зависи преди всичко от психологията.“ Той подчерта, че през последните години българите са свикнали с тази практика. "Ние през последните 15–20 години някак си допуснахме българите да се научат, че могат да си продават гласа", заяви той. 

Въпреки това Кутев признава, че действията на институциите имат ефект. "Това със сигурност ще ограничи купения вот.“ Но решението според него е в самите граждани.

Според него живеем като на война, а не в избори. Политикът описа тревожна атмосфера около изборния процес. "Все едно се намираме във война, а не на избори – арести, предупредителни протоколи, напрежение", заяви Кутев. И допълни: "Ужасно е усещането, че вместо да се радваме на избори, гледаме полицейски акции.“

По думите му контролираният вот има сериозно влияние: "Контролираният и купеният вот в България е най-много 150–200 хиляди гласа.“

Решението отново е в активността. "Ако направим висока избирателна активност, този купен вот ще загуби стойността си.“ Основният приоритет: край на "въртележката“ между власт и бизнес. Кутев очерта ключовата мисия на своята политическа формация:

"Ние сме единствената сила, която може да смени статуквото.“ Според него парите тръгват от държавата към олигарси и после се връщат през изборите обратно в държавата. И подчерта, че те са тези, които могат да свалим олигархията.“

На темата кои са част от олигархията Кутев отказа да посочва конкретни имена, но даде дефиниция - "Олигархията е сила, която преточва парите между държавата и бизнеса.“ И даде пример: "Когато едни фирми получават обществени поръчки без конкуренция и с огромни печалби – това е олигархия.“

Първата стъпка според него е възстановяване на държавността: "Първият приоритет е въвеждане на държавност и подреждане на съдебната система.“ След това идват икономиката и социалната политика, "но за да стане всичко това, трябва първо да върнем държавата.“

Кутев изрази силна подкрепа за Румен Радев. "Нямам никакво съмнение, че Радев няма да се изкуши.“ И добави, че той няма да позволи никой да злоупотребява с името му. По темата за финансирането на партията Кутев заяви, че има много хора, които искат да помогнат – по 2, по 3, по 5 лева и уточни, че всичко ще бъде отчетено по закон. 

Кутев направи разграничение между управление и конституционни промени. "Има две нива – 121 депутати за управление и 160 за конституционни промени. Ние търсим абсолютно мнозинство – и то е реално.“

По външнополитическите въпроси Кутев беше категоричен: "Ние сме членове на ЕС и НАТО – това не подлежи на съмнение.", но добави, че трябва да водим политика, която е в интерес на България, а не на Тръмп, Брюксел или Путин.