Андрей Янкулов за отстраняването на и.ф. главен прокурор, защото те успяха да дефинират позициите в този спор, което е значителна стъпка напред, но едва ли обжалване на решението на Прокурорската колегия ще има ефект. Това заяви бившият министър на правосъдието Антон Станков.
По думите му Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор до избора на нов главен прокурор. "Това е моето тълкуване на закона. Върховният касационен съд приема съвсем друга интерпретация, че мандатът е изтекъл", посочи той и допълни, че нормата позволява двузначно тълкуване, което само по себе си говори, че тя е написана неточно.
Станков коментира още, че коренът на проблема е в Народното събрание, защото то не може да излъчи нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор. "Очертава се ясна пропаст между съда и прокуратурата, която поставя много по-дълбок политически въпрос. Ако имаме политизирана прокуратура, не е ли крайно време да дефинираме политизирането на прокуратурата?", запита той.
"Конституционният съд всъщност е един политически орган. Това забавяне на произнасянето забавя и политическите процеси. Не мога да предположа какво ще бъде решението", заяви още бившият министър на правосъдието в ефира на NOVA NEWS.
Той посочи още, че е радетел на идеята на свикване на ново Велико народно събрание, което да промени архитектурата на съдебната власт, както и да обсъди проблемите в президентското управление.
По отношение на българския европрокурор Теодора Георгиева, Станков заяви, че по никакъв начин не я оправдава за контактите и срещите, които е имала. По думите му сигналът за заплахи изглежда като реваншизъм. "Тя се защитава чрез нападение", каза бившият правосъден министър.
Антон Станков: Не е ли крайно време да дефинираме политизирането на прокуратурата?
