Антониу Коща: Увеличаването на средствата за отбрана е ключово за България
© Булфото (архив)
Това заяви на брифинг пред медиите председателят на Европейския съвет Антониу Коща, предаде репортер на "Фокус". Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.
Коща коментира, че посещението му в българската столица се случва след срещата между "Коалицията на желаещите". Той заяви, че са подкрепили гаранции за сигурност за създаване на устойчив мир в Украйна.
"България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна, добави председателят на Европейския съвет. "Вашият ангажимент за увеличаване средствата на отбраната не са ключови само за нас (бел. от ред: за ЕС), но също така и за България и за българската индустрия. Това видях на посещението ми в завода "Арсенал“ в Казанлък", съобщи председателят на Европейския съвет.
В момента най-голямата геополитическа инвестиция, която можем да направим, е Европейският съюз да се разширява, смята Коща.
