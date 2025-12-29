Арестуваха четирима българи в Гърция за незаконен превоз на животни
Четиримата арестувани са били задържани в района на Като Неврокопи, в момент, когато, заемайки два автомобила, са се опитвали да напуснат страната, носейки общо пет овце.
Конфискувани са и двете превозни средства, както и животните, които са били прегледани от ветеринарен лекар по-късно и, съгласно предписаната процедура, конфискувани, за да бъдат унищожени чрез клане, като част от здравните протоколи за лечение на болестта.
Експерт: Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници
20.12
