Арестуваха жена от протеста пред ВМЗ - Сопот и днес я освободиха
© Булфото
"Снощи към 21: 30 трима полицаи ми взеха моята лична карта и на още трима души. После ме отведоха в Районното на МВР да пиша обяснения защо съм запалила натовско знаме и после ме арестуваха. Пренощувах в полицейското, освободиха ме на обяд в 12 часа и си тръгнах за София", разказа тя пред медията.
Емилия е запалила малко знаме на НАТО със запалката си.
