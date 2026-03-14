Арх. Караджов след Archinova Arhitecture Awards 2025: Професията е трудна, но това е маратон, не е спринт
"Човек, когато получава награда, винаги се чувства много добре, защото трудът, който е положил в един дълъг период от време, е оценен по висок начин – усещането е страхотно, разбира се", сподели той пред ФОКУС.
Арх. Караджов разказа повече за печелившите проекти.
По думите му двата проекта, с които участва екипът на Studio Karadjov са конкурсни и за двата от тях по време на конкурсите не са успели да спечелят, но пък сега са оценени.
"Единият от тях представлява сграда за бърза помощ – централа, от която се разпращат линейките в западната част на Виена. Това е семпла, високофункционална сграда, но в същото време умалена в мащаба си, с дървена фасада, за да наподобява на един хамбар в паркова среда и да се вписва добре в един сравнително голям жилищен район на Виена", обясни арх. Караджов.
Новата станция на Червения кръст във Виена съчетава партерен етаж от видим бетон за оперативни дейности с етаж за отдих с дървена конструкция. Издълженият силует със скатен покрив и оберлихт осигурява разпознаваемост и функционално разделение на пространствата. Устойчивият дизайн залага на сглобяеми елементи, гарантиращи ефективност и хармония с околната среда.
"Вторият проект е мултифункционален комплекс в Бургас, който трябва да бъде входната точка на новия квартал за развитие на Бургас. Той включва зали за обучение, търговски обекти, жилищни части и, разбира се, пространства между тях, които дават възможност за комуникация, спорт и създават качествена градска среда. Те не са просто тротоари, по които ние преминаваме, без да забелязваме какво се случва, а са място за случване на града", разказва архитектът.
Проектът се намира в Северната промишлена зона на Бургас действа като катализатор за градска трансформация чрез четири скулптурни корпуса, обединени от активен обществен партер. Фасадите от фиброцимент и наклонени прозоречни страници създават динамична игра на сенки, подчертавайки елегантния облик. Публичният партер и гъвкавите структури обединяват жилищни функции с обществени пространства за спорт и общуване.
Какво планира за бъдещето екипът на Studio Karadjov?
"Планираме различни неща, както в България, така и в Германия. В момента основно работим по по-големи жилищни сгради, които съчетават хубава среда около тях, публични пространства и жилищна част. Ние се стараем, в един свят, в който бюджетите за строителство стават все по-притиснати заради нарастващите цени, а бюджетите за финансиране на купувачите също са ограничени, въпреки това да създадем качествен продукт – пространства, които дават възможност на обитателите да ги доразвият според собствените си нужди и да създадат това качество на живот, от което те имат нужда", разкри арх. Караджов.
