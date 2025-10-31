Асен Василев коментира параметрите на Бюджет 2026, които по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов засегна, предаде репортер на "Фокус".
"Но си е научил урока само наполовина. Втората половина от лошите бюджети на Асен Василев е да не се вдигат данъците и осигуровките - това е абсолютно задължително, ако искаме бизнесът на върви", каза бившият финансов министър.
Василев подчерта, че това е разликата между лява и центриска политика.
"Аз разбирам, че е по-лесно да бръкнеш в джоба на всеки български гражданин, но смятам, че е по-добре да се спрат парите към касичките и бизнесите, които захранват властта и корупцията".
Василев обясни, че това са били параметрите на бюджетите от 2021-ва до 2024-та година.
"Данъците не се вдигнаха, имаше достатъчно пари за пенсии и заплати, но нямаше за прасета-касички", каза той.
По темата за предложението на ГЕРБ за сектора на горивата да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната, Василев коментира:
"Тази мярка е разумна при определени условия, които не знаем дали съществуват, тъй като беше внеса в много спешен порядък".
Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и започна да се грижи за пенсионерите
©
Още по темата
/
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
09:14
Стефан Груев: Ако предложението месечното потребление над 10 кубически метра вода да се облага с по-висока цена остане, ще се наложи да излезем на улиците
30.10
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
30.10
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация
29.10
Още от категорията
/
Жечо Станков: Партньорството ни с Азербайджан има стратегическо измерение, което ще направи икономиките ни по-конкурентоспособни
12:21
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
10:21
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.