Асен Василев в кулоарите на парламента след вчерашния мащабен протест, предаде репортер на "Фокус".
"В момента бюджета на НЗОК е вкаран в зала без да минал през здравна комисия. Само бюджетна комисия е разгледала тези бюджети-нито социална, нито здравната", каза още Василев.
"Тези хора не разбраха, че по този начин няма да станат нещата. Крайно време е тези хора да чуят тези хора и да подадат оставка".
От своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви:
"След вчерашния протест това управление има само един ход- да подаде оставка, даже още преди гласуването на вота на недоверие. Ако Борисов и Пеевски не искат, това трябва да го направи Росен Желязков, ако има някакво останало достойнство", каза той.
Асен Василев: Бюджетите на НЗОК и ДОО не са минали в двете най-важни комисии
© Фокус
Още по темата
/
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:40
Още от категорията
/
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.