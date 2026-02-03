Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
29 март вече не е опция. Календарът показва, че 19 април в момента е най-бързата нормална дата за избори. Това каза лидерът на ПП Асен Василев след края на консултациите между президента Илияна Йотова и ПП-ДБ. 

Той заяви, че ни мисли, че Радев е забавил датата на изборите.

"Няма основание да се обсъжда сериозно, още повече, че петима души са изявили готовността си да бъдат избрани за служебен министър-председател", каза Божанков по повод предложението на ГЕРБ-СДС.

"Доколкото виждаме има петима кандидати - четирима от тях директно свързани с Пеевски и предвид, че протеста изхвърли именно този модел, не би било разумно да управлява и служебния кабинет", каза Божидар Божанов от ДБ.

"Изборът е изцяло на президента, за нас е важно да има честни избори", заяви Асен Василев.