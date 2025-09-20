ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов
"Имаме главен прокурор, който е незаконен, и министър на правосъдието, който гласува за закон, според който след шестия месец, трябва да се избере нов главен прокурор.
Министърът на правосъдието трябва да свика Висшия съдебен съвет, да събере двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни ясно какво е имал предвид авторът на закона. Ако Борисов наистина контролира кабинета, а не Пеевски, министърът на правосъдието трябва да свика пленарна сесия и да започнем да въвеждаме ред в държавата“, каза още Василев.
Във връзка с новината, че заместник-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще се включат в работата на Националния борд по водите, Висилев каза: "Имаме един прост въпрос: тези хора какво разбират от води и ВиК?", каза той.
Още по темата
/
Борислав Сарафов е обжалвал пред ВАС прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор
06.02
Адвокат Велислав Величков: Тази задушаваща прегръдка между политиката и съдебната система става все по-силна, а въздухът - все по-малко
28.01
Владимир Николов: Кризата, която виждаме в политическото пространство, се привнася вече и в съдебната система
19.01
Още от категорията
/
Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР
11:17
Здравното министерство се задейства: Болниците с нови правила за броя на сестри, акушерки и лаборанти
10:48
Проф. Халачев: Правилата в парламента не се спазват, а отношенията между политиците са силно изострени
19.09
Икономисти: Има сектори, в които покачването за заплатите достига 30-40% за първото полугодие, става въпрос милиарди разход
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.