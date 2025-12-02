Сподели close
Грозните сцени, които видяхме, бяха провокатори и агитки, докато МВР стоеше безучастно. Центърът на София остана без ток точно по трасето, по което трябваше да мине шествието. Видяхме, че правителството този път чу и оттегли бюджета, но вече е късно. Хората искат оставката на правителството и ние ги подкрепяме. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър по време на брифинг Асен Василев

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ние ще внесем вот на недоверие и заедно с всички протестиращи граждани ще поискаме оставката на правителството", категоричен бе Василев.

"Нашето съобщение и към Борисов, и към Пеевски е много ясно: Подайте оставката на това правителство, защото то няма моралното право да управлява повече страната. Видяхме достатъчно хора в цялата страна, които искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен", заяви Василев.

На въпрос "как ще влезем в еврозоната, ако падне правителството", отговорът на ПП-ДБ бе: "Със замах!".

"Това правителство с това мнозинство  не може да има друг бюджет,  защото то е изцяло пленено от Пеевски. И това, което видяха българските граждани, всички тези десетки хиляди, които бяха по площадите, е именно това, че в този парламент  правителството е пленено от Пеенски  и няма как бюджета да не заделя за неговите касички. От тук нататък ние ще се борим  за всеки един глас на протеста. Имаме ясна програма, ясни приоритети. Заради липсата на "санитарен кордон около Пеевски се стигна до тук", каза Божидар Божанов.