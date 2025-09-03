Сподели close
"Премиерът е фигурант", заяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По думите му държавата е завладяна от Борисов и Пеевски. "Групата на ПП-ДБ се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета", каза още той.

Василев изрази възмущение по повод посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.

"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той.