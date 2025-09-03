ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Василев: Премиерът е фигурант
© Булфото
По думите му държавата е завладяна от Борисов и Пеевски. "Групата на ПП-ДБ се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие срещу кабинета", каза още той.
Василев изрази възмущение по повод посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай.
"Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита той.
Чопър
преди 15 мин.
Зафиров е в отпуска. Когато е в отпуска може да ходи където си иска. Нито е длъжен да дава обяснение. Премиера е премиер на България! Не е пъдар на заместниците си. Асен Василев е пе*ал.
