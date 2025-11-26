Асен Василев: Протестът трябва да се опази мирен. Има групички от провокатори
©
Това каза пред журналисти Асен Василев по време на протеста в "Триъгълника на властта".
По думите му в сградата все още има депутати от ГЕРБ, ДПС и БСП, които нямат намерение да излязат.
"Виждаме, че хората, които уж работят за хората, не смят да слязат при хората", посочи той.
"Има групички провокатори, които са внедрени", заяви той.
“Хората са ядосани. Видяха завладяната държава с представители – хората, които в момента са вътре в Народното събрание, които днес в бюджетна комисия казаха, че не се притесняват от протестиращи. Успяха да ядосат наистина българите и те дойдоха тук“, коментира случващото се и Ивайло Мирчев.
Още по темата
/
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
26.11
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
26.11
Още от категорията
/
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Проф. Дронзина: Добре би било България да развие отношения с Китай, да има инфраструктурни и технологични проекти, но за мен това не е реалистично
26.11
Българският журналист Владимир Перев, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Българка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
23:14 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се навдига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на влас...
22:10 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно н...
22:12 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.