Асен Василев в ефира на NOVA.
"Заплатата, заложена в бюджета, ще бъде 620 евро, а не 605. Това ще наложи да се преправя новия проектобюджет", каза още бившият финансов министър.
Той също обяви, че капиталовата програма в бюджета е 15 милиарда лева, което е два пъти повече от 2024 г.
"Ако "Лукойл" спре на 21 ноември, това ще бъде силен удар по България. Ние още по време на кабинета "Денков" съставихме план. Сегашното правителство няма такъв план", добави Василев.
"Държавата няма да фалира, но ще има обедняване на населението, ако "Лукойл" спре", каза още той.
Асен Василев: Ще има поправки. Ако "Лукойл" спре, българите ще обеднеят
©
Още по темата
/
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
31.10
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
30.10
Костадин Костадинов: Трябваше да започнат разговори от страна на България за обратно изкупуване на Нефтохима!
30.10
Николай Денков: Ако не е почнала работа по санкциите срещу "Лукойл", гориво на 1 януари няма да има!
29.10
Даниела Везиева: "Лукойл" има между 50 и 90% икономическо отражение не само у нас, а и на Балканите
28.10
Още от категорията
/
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
10:48
Президентът: Само с традициите и родолюбието можем да търсим заедно мястото на България в модерния свят
01.11
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
01.11
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.