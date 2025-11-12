Асен Василев след като комисията по бюджет и финанси беляза провал, защото нямаше кворум.
"Така бюджет не се прави. Всичко това е арогантност, тип "ние знаем най-добре как да разрушим българската икономика и ще го направим въпреки всички предупреждения", каза още Василев.
Според лидерът на ПП управляващото мнозинство целенасочено се опитва да направи най-голямото увеличение на данъци от 96 година насам.
"Въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на бухалките, които да се увеличат на места с над 50 процента още и да се напълнят касичките на властта", допълни Асен Василев.
"Такова непрофесионално и арогантно отношение към хората към хората, които произвеждат БВП на страната аз не съм виждал", каза още той.
Бившият финансов министър обясни, че има начин как да не се вдигнат данъците и осигуровките, както и, че има начин как да се направи нормален бюджет, но по негови думи се наблюдава пълен отказ на управляващите да влязат в разговор.
"Трябва да започне истински диалог, за да може да се стигне до параметри на бюджета, които са разумни, които биха довели до ръст в икономиката и които не биха позволили да се стига до драматично увеличение на преразпределението, което държавата прави, тоест да изземе много повече от всички граждани и фирми, както виждаме 2025 г. и в проектобюджета за 2026 г. , обобщи той.
© Булфото
