Виждаме едно огромно бързане и опит да се наложи най-пагубният бюджет в последните 25 години и с най-голямото увеличение на данъци. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като народните представители приеха Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в пленарна зала още в петък, а бюджетите на НЗОК и ДОО - утре, предаде репортер на "Фокус".

"Вчера на Бюджетна комисия нито един депутат от ГЕРБ не защити бюджета. ГЕРБ са в ролята на данъчни на Делян Пеевски, а не на дясна партия. Абсолютно скандално и пагубно ще е, ако този бюджет бъде приет в този му вид. Това може да бъде предотвратено - спират се парите за касичките и бухалките и така не се вдигат данъците и осигуровките'', каза още Асен Василев

Депутатът алармира, че е имало "тайна закуска в Банкя" в присъствието на Валентин Златев, Румен Спецов и Бойко Борисов и попита:

"Валентин Златев ли ще управлява "Лукойл"?"