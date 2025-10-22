ЗАРЕЖДАНЕ...
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
© Булфото
Това заяви в кулоари председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, предаде репортер на "Фокус".
Василев подчерта, че ситуацията е тежка и това изслушване може да доведе до много по-сериозни последици за страната ни от това да се спрат милионите от вторто плащане по ПВУ.
"Има отказ на управляващото мнозинство страната ни да има нов истински главен прокурор, а не узурпатор", каза депутатът.
По темата за Бюджет 2026 година, той заяви:
"Силно притеснително е, че се чува, че тепърва се обсъждат параметрите на Бюджет 2026, защото той трябва да бъде внесен в следващата седмица в НС по закон".
"Това е мимикрия, опит да се прикрие импотентността на ГЕРБ", така коментира председателят на ПП предложението на ГЕРБ и ИТН председателят на парламента да се избира по ротационен принцип.
