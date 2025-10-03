Борислав Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата. Това каза Асен Василев пред журналисти днес в кулоарите на пармалента, предаде репортер на "Фокус".
"България е без главен прокурор, което означава, че в момента прокурорите не могат да си получават заплатите. Всяко нареждане зa заплати, което е подписал Сарафов след 21 юли е незаконно", каза още Василев, позовавайки се на информация от съда.
В тази връзка депутатът уточни още, че са подадени сигнали към СГП, Агенция "Държавна финансова инспекция" и прокурора, разследващ Сарафов.
Той обясни, че заплатите от 21 юли насам са раздадени без правомощия, което определи като престъпление.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.