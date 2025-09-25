Асен Василев от "Продължаваме промяната" в кулоарите на парламента.
"Това започва да прилича на правителството "Орешарски". Там се криеха по задните входове, тук заграждат, защото ги е страх. Не могат да си осигурят кворум и си търсят "златен пръст". "Златен пръст" на това правителство няма да бъдем", предупреди той.
"Тези, които осуетяват парите за българските граждани са Борисов и Пеевски - затова, че държат Благомир Коцев като политически затворник. И че втора година не позволяват да се избере политически независима антикорупционна комисия", каза още той.
"В България с медиите на голямото Д може и да успеят да замажат очите, но очевидно в Брюксел не могат", допълни Василев.
