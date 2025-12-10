Асен Василев към премиера Росен Желязков от парламентарната трибуна.
Тази оставка е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ, в т.ч. от гледна точка на икономиката, категоричен е Василев. "Колегите, които искаха числа – надявам се да гледат от кабинет 222, да ви дам няколко числа как изглежда тази кражба на бъдеще от собствения ви преработен бюджет, който с вашия подпис влезе в Народното събрание. През 2027 г. парите за наука ще паднат с над 40 млн., с 200 млн. ще паднат парите образование, парите за спорт и култура – с 60 милиона лева", уточни Василев.
"Знаете ли какво се вдига през 2027 г.? – Данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат", каза още той.
"Това показва ясно приоритетите на това правителство...", възмути се Василев.
Асен Василев към премиера: Подайте оставка! Не карайте площада да стига до ексцесии!
