"Продлъжаваме Промяната" преизбра Асен Василев

Той остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го преизбра с 289 гласа "за". Не се включиха други кандидати.