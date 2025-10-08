Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ако някой си мисли, че може да поръчаме статия в "The Wall Street Journal'' и да определяме редакционната политика на изданието, много ни е надценил. 

Така председателят на "Продължаваме Промяната'' Асен Василев отговори на обвиненията на лидера на "ДПС-Ново Начало'' Делян Пеевски, който по-рано заяви, че статията е поръчана от ПП-ДБ

"В статията се казва, че е търгуван българския национален интерес с цел да се премахнат санкциите на Пеевски. Абсолютно недопустимо!''. 

Василев алармира за нередности. 

"Това, което виждаме е, че снощи в 18:30, след като е затворило деловодство на парламента, е внесен законопроект от Делян Добрев и "ДПС-Ново Начало''- заедно, който законопроект казва, че Пеевски трябва да одобрява продажбата на "Лукойл'' в лицето на председателя на ДАНС''.