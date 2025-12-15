Асен Василев след консултации при президента Румен Радев за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото НС, предаде репортер на ФОКУС.
Василев обясни, че темата за връчването на мандатите не била обсъждана, тъй като трябва да свършват първо консултациите.
“Това, което обсъдихме е закона за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за бъде приет преди края на годината- както знаете минималната работа заплата се увеличава, тъй като това е по закон и постановление на Министерски съвет. Увеличението на пенсиите не е поставено под риск, тъй като то е заложено за 1 юли 2026 година и има време да бъде приет в закона за бюджет на новото правителство", каза Василев.
На въпрос на ФОКУС дали е било обсъждано името на служебният премиер, съпредседателят на “Да, България" заяви, че това е решение на президента.
Мирчев обясни още, че от парламентарната им група искат сваляне на охраната на всички депутати, като на първо място на председателят на “ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски.
“Това, ще бъде поискано в сряда на председателско съвет", каза още Мирчев и настоя за промени в изборния кодекс- 100% машинно гласуване.
На въпрос на ФОКУС дали при евентуален политически проект на президента Радев ПП-ДБ биха управлявали с него, Мирчев заяви, че когато бъде обявен такъв, тогава ще коментират.
