Асен Василев излезе на концерт на българска група от Варна в столично заведение.
Бандата Pizzza направи песен-пародия за скандала в Бюджетна комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.
Василев излиза на концерта и започва да пее: "Кой разпореди това безобразие?".
Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: "Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“.
Повече вижте във видеото.
