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|Àñîöèàöèÿ íà çàâåäåíèÿòà: Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë
"Âå÷å íàïúëíî áåçïðåäìåòíî å è èçèñêâàíåòî íà åäíà ìàñà äà ñòîÿò ìàêñèìóì ÷åòèðèìà äóøè, òúé êàòî ñêóï÷âàíå íà ìíîãî ïîâå÷å õîðà íà ìàëêè ïðîñòðàíñòâà å äîñòà ÷åñòà ïðàêòèêà èçâúí çàâåäåíèÿòà. Òîâà èçèñêâàíå âîäè åäèíñòâåíî äî çàãóáè çà áðàíøà è íàìàëåíè îáîðîòè, ïîðàäè êîåòî áèõìå æåëàëè òî ñúùî äà áúäå ïðåðàçãëåäàíî", ñå êàçâà îùå â ïîçèöèÿòà.
"Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë. Èëè ïîíå â Áúëãàðèÿ, êàòî ÷å ëè ãî íÿìà. Ìíîæåñòâî õîðà íåïðåñòàííî ñå ñúáèðàò íà ãðóïè áåç äà ñïàçâàò êàêâàòî è äà áèëî äèñòàíöèÿ èëè äà èçïîëçâàò ìàñêè.
Ïðåòåíäèðàìå, ÷å ñëåäèì èíôîðìàöèîííèÿ ïîòîê, íî íå ñìå âèäåëè íîâèíà, ÷å ó íàñ âå÷å íÿìà COVID-19. Âúçìîæíî å è äà ñìå ÿ èçïóñíàëè, çàùîòî íåãëèæèðàíåòî íà ìåðêèòå ñòàâà âñå ïî-ìàñîâà ïðàêòèêà. Â ñúùîòî âðåìå íàøèòå ñëóæèòåëè ñà çàäúëæåíè äà íîñÿò ìàñêè, çà êîåòî ðåäîâíî ñìå ïðîâåðÿâàíè îò êîìïåòåíòíèòå èíñòèòóöèè. Äîðè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà è ïðè áëèçî 40-ãàäóñîâè æåãè", àðãóìåíòèðàò ñå îò áðàíøà.
"Çàòîâà ìîëèì, àêî íàèñòèíà â Áúëãàðèÿ âå÷å íÿìà âèðóñ è ìåðêèòå ñà îòïàäíàëè, äà íè óâåäîìèòå îôèöèàëíî", ïðèçîâàâàò îò Àñîöèàöèÿòà.
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Âàðíåíåö: Íå! Íå èñêàì äà áëîêèðàòå êðúñòîâèùà "çà ìîå äîáðî"!
09:24 / 05.08.2020
Ïëîâäèâ, Ñîôèÿ è Âàðíà ïî÷òè ñ åäíàêúâ áðîé íîâîçàðàçåíè
07:45 / 05.08.2020
Ïðîòåñòèðàùèòå áëîêèðàõà âúçëîâ áóëåâàðä âúâ Âàðíà
09:00 / 04.08.2020
Çà ïúðâè ïúò òîëêîâà ìíîãî ïî÷èíàëè ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà äåíîíîùèå
07:43 / 04.08.2020
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