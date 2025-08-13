По-голяма част от българите са длъжници към банките. Дали говорим за ипотеки, потребителски кредити или овърдрафти, всеки от нас е "потопил ръка в кацата с мед“. Няма нищо странно в това да изпитваме притеснения какво ще се случи след влизането ни в еврозоната и нашите задължения. "Фокус“ почерпи информация от първоизточника, а именно – Асоциацията на банките в България. Ето какво обясняват експертите:Ако към датата на въвеждане на еврото имате променлив лихвен процент и поради въвеждане на еврото се преустанови изчисляването на бенчмарка/индекса/индикатора, новият лихвен процент, приложим по Вашия кредит, не може да е по-висок от размера на лихвения процент преди датата на въвеждане на еврото.Ако към датата на въвеждане на еврото имате договорен фиксиран лихвен процент по кредит, например 5%, лихвеният процент се запазва такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.Левовата вноска по кредит, договорен в левове, ще се превалутира автоматично в евро при прилагане на официалния фиксиран валутен курс и по правилата за превалутиране. Няма да се променят договорените с банката срокове за заплащане на вноската по кредита. Таксите, които клиентът заплаща във връзка с отпуснатия му кредит, ще бъдат автоматично превалутирани от банката при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване.Остатъчното задължение/остатъчната главница по кредит, договорен в левове, ще се превалутира автоматично от банката в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за закръгляване.Договорените условия по кредита – лихвен процент, срочност, начин на погасяване и други – няма да се променят след въвеждане на еврото.