ЗАРЕЖДАНЕ...
Астрономическата есен настъпи, следва местенето на стрелките с час назад
© Plovdiv24.bg
Докато сега за нас започва есента, за Южното полукълбо на Земята започва пролетта, тъй като след пресичането на небесния екватор Слънцето ще навлиза все повече в Южното звездно небе.
На 26 октомври (Димитровден) преминаваме и към астрономическото (зимно) часово време в 04:00 часа сутринта, когато стрелките на часовниците ще се преместят с 1 час назад.
Още от категорията
/
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
14:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.