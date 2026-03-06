Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви депутатът от ПП-ДБ ген. Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Трябва да се обсъди и да се търси решение дали България има интерес", подчерта той.
По думите на Радан Кънев френският държавен глава е обявил седем държави, които вече са в разговори за тази инициатива, сред които и Гърция. "В сегашната ситуация на безпрецедентеа несигурност България има огромен национален интерес да получи подобни гаранции", каза още той.
"Смятаме, че е редно президентът Йотова да покани всички политически формации, включително и тази на Румен Радев предвид прогнозите за предстоящите избори", добави Кънев.
Генерал Атанас Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки.
Атанас Атанасов: Президентът трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност
©
Още по темата
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
17:15
Емил Радев: Трябва да сме готови за мигрантски натиск и да отсеем нелегалните мигранти от бежанците
16:46
Тошко Йорданов: Назначава се човек за PR на министерство, срещу когото има бързо производство за наркотици
12:49
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
10:58
Още от категорията
/
Министърът на образованието за случая "Билгин": МОН чака резултати от прокуратурата, за да се намеси
15:54
Военният министър: Американските самолети в България са логистични и не могат да нанасят удари
13:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.