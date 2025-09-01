ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанас Атанасов иска отстраняване на шефа на ДАНС Деньо Денев заради инцидента със самолета на Фон дер Лайен
©
Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:
Във връзка с хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до летище Пловдив, лишавайки го от възможност да използва електронни навигационни средства при кацането си на летището и застрашавайки по този начин живота и здравето на главата на изпълнителната власт на ЕС, призовавам за незабавно отстраняване на и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев, за спешно свикване на заседание на Съвета по сигурността към МС, на което компетентните органи и служби да докладват какви са причините за този провал на системите за сигурност и да планират действия за бъдещо предотвратяване на подобни рискове и посегателства срещу националната и международната сигурност.
В сряда премиерът Желязков да бъде изслушан в Народното събрание относно състоянието на системата за защита на националната сигурност, включително и авиационната, и противодействието на заплахите, произтичащи от дейността на руските специални служби на територията на страната.
Още по темата
/
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България
12:41
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
09:42
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
08:28
Бивш вътрешен министър: Новите заводи на "Райнметал" ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
28.08
Запрянов от Варна: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност
09.08
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
08.08
Още от категорията
/
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
15:48
Даниел Митов за Радев: Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията
09:42
Теменужка Петкова: 4 политически години безвремие и липса на отговорност дадоха отражение върху финансите на държавата
08:41
Урсула фон дер Лайен на въпрос относно Северна Македония и ЕС: Има ясни изисквания и подобрения, които трябва да бъдат постигнати
31.08
Диян Стаматов: Децата започват училище с желание, но ентусиазмът им намалява - необходима е промяна
31.08
Д-р Николова: Държавата трябва да поеме ангажимента си. Не е работа на личния лекар да изпълнява социалната й функция
31.08
Експерт: Юридическият контрол в онлайн средата и по отношение на изкуствения интелект е много труден
30.08
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал, адвокатът му: Няма да може да се лекува, а ще го ядат дървениците!
30.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.