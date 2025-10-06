Така, както пилотът е поел риск, влизайки в състезателната кола и слагайки каската и ръкавиците, така и публиката трябва да е наясно, че това са изключително опасни спортове, каза автомобилният експерт и журналист Атанас Марков вс водещ Ася Александрова."Вина за трагичния инцидент във вчерашния ден, при който живота си загуби 60-годишен мъж, а други осем бяха ранени, не трябва да се вменява на организаторите на автомобилното състезание Планинското изкачване "Аладжа манастир“, заяви той.По думите му на всяко подобно състезание публиката търси нерегламентирани места с по-добра видимост към пистата, като много често не си дава сметка, че там може да излети автомобил."Отговорността трябва да бъде винаги лична. Трябва да се пазим най-вече ние. Ако трябва да бъдем честни, ако трябва да спазваме всички изисквания за сигурност, ние състезание в България няма как да проведем. В чужбина е абсолютно същото“, допълни Марков.Той отбелязва, че инцидентите на автомобилни състезания не са рядкост дори при спазване на правилата за безопасност, наложени от организаторите."Имаше инцидент на планинско в Шумен преди няколко години. Публиката беше на позволено място, просто излизайки от завоя, се счупи окачване на автомобила и той влезе в публиката. Няма как да предвидиш, че това може да се случи. Организаторите от БФАС бяха осъдени в последствие, за мен абсолютно несправедливо. На писта "София“ преди около 20 години автомобилът на Альоша Марков счупи окачване на правата и влезе в публиката – на уж абсолютно безопасно място, но и това се случва в моторните спортове“, посочи примери автомобилният експерт.