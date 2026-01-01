Атанас Зафиров.
Той пише още:
"Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна. Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден.
Влизането ни в Еврозоната обаче далеч не е краят на нашето европейското развитие. Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история.
Накрая, приемете сърдечните ми пожелания новата 2026 година да ви донесе здраве, семейно щастие и благополучие, на Вас и близките Ви!
Честита Нова 2026 година!“.
Атанас Зафиров: Нека това е годината, в която разумът надделее над дрънкането с оръжия
©
Още по темата
/
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
10:22
"Ще вдигна тост с хубаво българско вино": Кристин Лагард с обръщение часове преди страната ни да влезе в еврозоната
31.12
Още от категорията
/
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
Митрофанова: Страните от ЕС ескалираха военната си реторика, използвайки измислена "руска заплаха" като претекст за сплашване на населението
31.12
МС реши: Тарифата за таксите на Центъра за оценка на риска по хранителната верига в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.