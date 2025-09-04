ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанас Зафиров: Подобни действия са недопустими!
Това написа вицепремиерът Атанас Зафиров във Facebook по повод нападението над директора на русенската полиция Николай Кожухаров. Четирима души бяха задържани.
На комисаря беше извършена животоспасяваща операция, след като загубил 1,5 литра кръв, съобщиха от МБАЛ Русе.
