Атанас Зафиров определели план-сметката на страната за 2026 година в рамките на петъчния парламентарен контрол, предаде репортер на "Фокус". Това е първият бюджет, който се внася в деловотството на Народното събрание без да минал през одобрението на НСТС, припомня "Фокус".
''Това е реалистичен бюджет и в рамките на възможното. Бюджет в една трудна управленска формула, която включва в себе си идеологически несъвместими партии, но бюджет, който е обърнат преди всичко към основните нужди на българските граждани", каза Зафиров.
Вицепремиерът припомни, че с два процентни пункта се увеличават социалните осигуровки.
"Благодарение на съвместните усилия на партньорите в управлението, ще бъдат увеличени и максималните осигурителни прагове, което според него ще балансира пенсионната система", каза още той.
"Давам си ясна сметка, че голяма част от ангажиментите, които поехме пред българските избиратели, няма как да бъдат изпълнени в рамките на бюджета за следващата година", допълни той.
Атанас Зафиров: Това не е мечтаният бюджет на "лява България"
© Булфото
