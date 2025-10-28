ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанас Зафиров: Утре ще уточним през какъв период ще се извършва ротацията на председателя на НС
©
По отношение на Бюджет 2026 той уточни, че достатъчно много разговори са проведени по темата.
"Ясни са позициите на участниците в съвместното управление, намерили сме пресечни точки и ще спазим всички индикативни срокове", допълни Зафиров.
По-рано стана ясно, че управляващите са се договорили за ротацията на председателя на НС.
Още по темата
/
Автопаркът на народните избраници – половината са декларирали автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета - с обща стойност 2,79 млн. лв.
13:43
Зафиров: Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. За нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата
27.10
Харизанов: Борисов си върна това, в което е най-добър от 25 години насам – да е център на вниманието
27.10
Още от категорията
/
Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?
16:24
Гуцанов за насилието над деца: Трябва да се влезе в Сливен, Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Ямбол и Бургас
16:14
Атанас Атанасов: В доклад на САЩ се говори за руски заговор за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер
16:12
Зам.-министърът на на младежта и спорта: Младите хора трябва да растат в сигурна среда, където насилието няма място
15:50
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:52
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместната работа по завода за барут и боеприпаси
11:39
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.