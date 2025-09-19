Атанас Запрянов в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Даниел Лорер.
По думите му след инцидента в полското въздушно пространство са предприети действия и мерки за усилване на наблюдението и охраната на въздушното пространство в североизточно направление.
"Министерство на отбраната изгражда необходимите способности за борба с безпилотни летателни апарати още преди случая с масовото навлизане на дронове във въздушното пространство на Полша. Инициира няколко проекта за закупуване на оръжейни системи, които са в ход и същите ще осигурят допълнителни способности на въоръжените сили", допълва Запрянов.
