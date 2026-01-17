Атанасов: Ако Радев излезе на политическия терен ще бъдем конкуренти в битката с корупцията
"Трябва да бъдат проведени консултации с парламентарно представените сили и аз смятам, че единственият възможен кандидат за премиер, който може да работи за честни избори е Андрей Гюров. Кой да изберем от останалите?".
Работа на президента е да проведе консултации и да намери най-доброто решение, заяви Атанасов. На Гюров можем да имаме доверие, допълни той.
По думите му, ако "новият министър-председател има воля и смелост би трябвало да отстрани сегашния председател на ДАНС". Сегашният председател е "виновен за онези 500 000 невалидни бюлетини", допълни Атанасов.
Според него за вътрешен министър трябва да бъде назначен "смел човек, който има силите да предприеме кадрови решения".
"Да излезе г-н президентът и да каже какво ще върши, защото тази полуконспирация до този момент... Аз го казах и като бяхме при него на консултации - "с кого говорим? С президента или с конкурента". Ако Радев излезе на политическия терен ние с него ще бъдем конкуренти по отношение на битката с корупцията. Ако Радев излезе и се включи в тези избори има риск той да разцепи антикорупционния консенсус по руска линия, заяви Атанасов.
