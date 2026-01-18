Атанасовден е! Зимата си отива
Според народните вярвания на Атанасовден не се извършва тежък физически труд, за да се запази здравето през годината.
Според вярванията това са най-студените дни на зимата, но след Атанасовден тя започва да си отива. Ясното небе вещае ранна пролет, снеговалежът се приема като знак за богата година и добър добив на мед, а ако птиците летят ниско, се очаква лошо време. Снежна буря означава дълга зима, докато слънце по обяд е знак за скорошно затопляне.
Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Живко, Живка, Трайка, Таско, Наско, Тана и Наца.
