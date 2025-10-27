ЗАРЕЖДАНЕ...
Автобус, превозващ работници от "Мини Марица-изток", надвисна над дере след удар с тир
По първоначална информация автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил тежкотоварният автомобил. При опит да избегне по-сериозен сблъсък, шофьорът на автобуса завил рязко, вследствие на което превозното средство излязло от пътя и спряло надвиснало над дере, разказва NOVA.
Всички 14 пътници са били извадени невредими, съобщиха от Пътна полиция. Водачът на автобуса е получил болки в тялото и е откаран за преглед в спешното отделение. След медицински преглед е освободен за домашно лечение.
Тестовете за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.
