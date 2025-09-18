ЗАРЕЖДАНЕ...
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе, което е пострадало. Детето е откарано за преглед във великотърновската болница. Заради силната уплаха в лечебното заведение е отведен и шофьора на автобуса. Информация за състоянието на пострадалите все още няма.
Автобусът все още е на мястото на произшествието. Движението не е спряно.
