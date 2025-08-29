ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
Автомобилът е управляван от 21-годишен шофьор, който се движил на заден ход и блъснал 4-годишно момченце от квартала. Детето е откарано от близките си в УМБАЛ-Бургас в контактно състояние, пишат от Труд.
Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
