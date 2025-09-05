Сподели close
Автомобил се заби в бензиностанция. Това става ясно от кадри, публикувани в групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал на бул. "Ломско шосе“ 175.

Към момента няма данни за пострадали хора. Има материални щети.

От кадрите се вижда, че на мястото на инцидента има полицаи.