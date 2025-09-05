ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобил се заби в бензиностанция в София
Инцидентът е станал на бул. "Ломско шосе“ 175.
Към момента няма данни за пострадали хора. Има материални щети.
От кадрите се вижда, че на мястото на инцидента има полицаи.
