БАБХ обсъжда обособяване на отделно звено за хуманно отношение към животните
Отчетена бе и необходимостта от законодателни промени, които да осигурят по-ефективни инструменти за превенция, институционална координация и контрол при подобни случаи. Д-р Ангел Мавровски, Изпълнителен директор на Агенцията, подчерта, че всеки подаден сигнал за съмнение за нехуманно отношение към животни се разглежда и по него се предприемат необходимите действия.
Участниците се обединиха около идеята да бъде инициирана междуинституционална работна група с участието на представители на Българския ветеринарен съюз, МВР, Сдружението на общините и Министерство на земеделието и храните.
