БАБХ откри вещества над допустимите стойности в слънчоглед от Аржентина, пристигнал с кораб във Варна
Извършеният анализ показва съдържание на олово, кадмий и никел, като получените резултати са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробата е в съответствие.
При анализа за остатъчни количества от пестициди е установено наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион. Към резултатите е приложена неопределеност на измерването (50%), което е съгласно нормативните изисквания (SANTE).
По отношение съдържанието на активното вещество пиримифос-метил, пробата, с приложена неопределеност, е под максимално допустимата стойност. За активните вещества малатион и делтаметрин са установени стойности над максимално допустимите нива (MRL), определени в Регламент (ЕО) № 396/2005 - съответно приблизително три пъти за малатион и пет пъти за делтаметрин. По отношение остатъците от пестициди пробата е в несъответствие с изискванията.
При осъществяването на официалния фитосанитарен контрол и контрола на качеството на зърното от слънчоглед, не са констатирани отклонения от фитосанитарното законодателство и стандартите за качество на зърното.
Според официално писмо от вносителя на суровината, същата ще бъде използвана за индустриална преработка и износ към трети страни, съответно не следва да се появи на българския пазар. Контролът върху процеса по внос, преработка и износ на аржентинския слънчоглед ще бъде осъществяван от БАБХ в партньорство със съответните контролни органи.
