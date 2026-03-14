При смърт на животно стопанинът трябва незабавно да уведоми обслужващия ветеринарен лекар, кмета и най-близкия регистриран обект за унищожаване и при необходимост съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). До получаване на указания животното трябва да се съхранява отделно, без да се унищожават паспортът, ушната марка и други данни и документи, свързани със случая.Тези изисквания са част от указанията, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разпространи до всички животновъдни обекти във връзка със спряната работа на инсинераторите за изгаряне на животински трупове.Не се допуска загробване и изгаряне на умрели животни, освен при изрична заповед от директора на ОДБХ. Те трябва да бъдат предадени по законния ред в регистриран обект за унищожаването им.Непредаването на умряло животно за обезвреждане води до санкции от контролните органи. Физическите лица подлежат на глоба от 511 до 1534 евро, а при повторно нарушение – до 2556 евро. Имуществената санкция за юридически лица и еднолични търговци е от 1534 до 2556 евро, а при повторно нарушение – до 5113 евро.